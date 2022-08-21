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Компания ManaVoid Entertainment анонсировала градостроительный рогалик про викингов Roots of Yggdrasil. Разработчики выпустят проект после окончания Рагнарока.
Roots of Yggdrasil — градострой и рогалик одновременно, основанный на скандинавской мифологии. Тайтл переносит вас на различные острова после Рагнарока. Каждая земля является случайно сгенерированной. Всякий раз, начиная новую игру, вы будете изучать новую территорию. Проект предлагает десятки различных зданий, чтобы построить поселение, и возродить население Иггдрасиля.
В проекте имеется сюжетная линия, в ходе которой, вы ознакомитесь с историей уничтожения корней Иггдрасиля, пообщаетесь со множеством уникальных персонажей, и будете принимать решения в десятках важных событий.
Тайтл не требует многого от вашего железа: видеокарта GTX 650 и процессор AMD FX-4350, а также 4 ГБ оперативной памяти (минимальные требования). Проект не поддерживает российскую локализацию, и не имеет многопользовательского режима. В будущем создатели опубликуют больше подробностей, в которых, вероятно, может появиться информация по поводу русского языка в игре. Релиз запланирован на следующий год, только на ПК в Steam.