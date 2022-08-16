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Сюжетная кампания Modern Warfare 2 будет доступна на восемь дней раньше релиза
А вот теперь появился смысл в предварительном заказе.
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Сегодня, буквально появился смысл в предварительном заказе будущей Call of Duty: Modern Warfare 2 - чтобы не нахвататься спойлеров сюжетной кампании. Разработчики выпустили ролик на YouTube, в котором заявили, что сюжетную кампанию можно будет проходить с 20 октября, то есть на восемь дней раньше официального релиза. 

Пока не понятно, дадут ли поиграть в мультиплеер и другие режимы тем, кто предварительно заказал игру. Остается следить за новостями, и ждать мероприятия Call of Duty: Next 15 сентября, на котором представят основную игру, мобильную королевскую битву и Warzone 2, да и в целом поделятся планами на развитие франшизы. Не исключено, что мы сможем узнать немного информации про дополнение 2023 года.

Напомню, что бета-тестирование стартует в середине сентября, вначале для пользователей консолей PlayStation, а через неделю будет доступно для всех остальных. Покупатели Vault Edition получают боевой пропуск с 50 пропущенными уровнями, и пак косметики "Красная команда 141" с 4 исполнителями: Гоуст, Соуп, Фара и Прайс. Всю косметику можно использовать сразу на бета-тесте, пока обычные игроки будут наблюдать и завидовать. Modern Warfare 2 выйдет 28 октября.

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#activision #infinity ward #call of duty #modern warfare 2 #сюжетная кампания
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