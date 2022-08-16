Разработчики решили создать конкурента Ghost of Tsushima.

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Французская Ubisoft официально подтвердила работу над Assassin’s Creed Infinity, а вот расскажет подробности только в следующем месяце. Официально, разработчики ничего не рассказывали про будущий проект. По словам инсайдеров, мы будем играть за Ниндзя в Японии, а проект постарается составить конкуренцию успешной Ghost of Tsushima.

На трансляции Giant Bomb Грабб поведал некоторые подробности. По словам журналиста, компания представит первую локацию к будущей игре уже в следующем месяце. Осенью Ubisoft проведет крупное мероприятие посвященное серии игр Assassin's Creed, на котором французы поделятся будущим франшизы. По словам Грабба, там мы и узнаем, про сеттинг будущей Infinity.

Более журналист ничего не рассказал, даже не раскрыл период времени Infinity. Однако Грабб уверен, что процесс разработки идет хорошо, а проект станет чем-то "крутым" и новым в серии.

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По предположениям сообщества, следующая игра будет разворачиваться на территории нескольких стран, и в разных временных эпохах. Учитывая то, что Infinity является игрой-сервисом, это неудивительно, и действительно это станет новинкой для фанатов серии. Ну а еще французы смогут законно добавить внутриигровой магазин с косметикой без критики от сообщества.