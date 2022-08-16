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Тактическая стратегия Regiments сегодня добралась до полноценного релиза в Steam, после пары месяцев активного тестирования. Разработчики выпустили ответы на самые популярные вопросы по поводу релиза проекта.

До 23 августа можно воспользоваться скидкой, и приобрести проект за 437 рублей. На релизе доступно четыре операции с участием всех представленных армий в проекте. Имеется девятнадцать локаций, и три игровых режима. Вы можете принять участие в битвах за такие страны, как:

СССР

США

Восточная Германия

Западная Германия

Бельгия

Великобритания

Тайтл поддерживает русскую локализацию, и в том числе озвучку для солдат США и СССР. Демонстрационная версия, к сожалению, недоступна. Разработчикам пришлось выбирать между доработкой основной версии, либо созданием демо, логично, что создатели выбрали первый вариант. Однако игроки могли ознакомиться с демо и плейтестом в течение четырех месяцев. Вполне возможно, что демка будет доступна в будущем.

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Разработчики уже начали работу над новым контентом, так что количество воинствующих сторон, полков и оперативных групп будет только расти. В ближайшие месяцы создатели введут поддержку десанта и моторизованной поддержки.