Зачем убивать отличную игровую франшизу — непонятно.

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Легендарная стратегия в реальном времени, похоже скоро полностью прекратит жить официально, и фанаты серии Command and Conqueror смогут поиграть только на сторонних серверах. Electronic Arts сообщила, что в ноябре собирается отключить серверы для устаревших проектов, в список попало три части стратегии C&C и Mercenaries 2.

Серверы Tiberium Wars, Kane's Wrath и Red Alert 3 будут отключены по словам Gamespot. Конечно, отключение серверов никак не повлияет на доступность проектов в продаже, и их офлайн составляющей, однако все онлайн функции будут потеряны навсегда.

Очень жаль, что компания решила закрывать серверы легендарной, и некогда очень успешной стратегии, вместо развития в этом жанре. Несомненно, такое развитие событий почти не повлияет на сообщество, ибо все игроки перешли на сторонние серверы, например Revora, и играют дальше. По C&C до сих пор изредка проводят турниры, и похоже, киберспорт не собирается покидать эту франшизу.

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Может быть, спустя еще несколько лет Electronic Arts одумается, но шанс на продажу компании выше, нежели выйдет новая стратегия. С этого момента можно окончательно распрощаться с легендой жанра. Удивительно, что создатели так долго держали активными серверы Tiberium Wars, ибо онлайна там буквально нет.