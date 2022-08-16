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Сейчас идет активная работа над обновлением 9.2 для World of Tanks Blitz, которое принесет в мобильные танки новые звуки, и следы от попадания снарядов, а также увеличит системные требования.
Апдейт 9.2 принесет с собой семь новых звуков от выстрела разных калибров. Звучание также отличается в зависимости от расстояния, и в каком режиме вы находились во время выстрела. В снайперском режиме можно услышать звук падения гильз на землю, и процесс перезарядки.
Также будут изменены следы от попадания, их вариация зависит от калибра и типа поверхности. Если у вас слабое устройство, или вам не нравится новый эффект, его можно мгновенно отключить в настройках.
Дополнительно следующее обновление поменяет характеристики танков с 4 по 9 уровень, изменения незначительные, но коснулись почти всей техники. Премиум и коллекционные танки не изменились.
Уже известны аркадные режимы обновления 9.2:
- Гравитация
- Реалистичный бой
- Mad Games
- Big Boss
И удобная функция для часто восстанавливающих премиум технику: с обновлением 9.2 можно будет восстановить любой танк прямо в игре, без необходимости переходить в поддержку на официальном сайте. Пока что дату выхода апдейта не раскрыли, но произойдет это в течение текущего месяца.