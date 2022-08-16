Но системные требования тоже подросли.

реклама

Сейчас идет активная работа над обновлением 9.2 для World of Tanks Blitz, которое принесет в мобильные танки новые звуки, и следы от попадания снарядов, а также увеличит системные требования.

Апдейт 9.2 принесет с собой семь новых звуков от выстрела разных калибров. Звучание также отличается в зависимости от расстояния, и в каком режиме вы находились во время выстрела. В снайперском режиме можно услышать звук падения гильз на землю, и процесс перезарядки.

Также будут изменены следы от попадания, их вариация зависит от калибра и типа поверхности. Если у вас слабое устройство, или вам не нравится новый эффект, его можно мгновенно отключить в настройках.

Дополнительно следующее обновление поменяет характеристики танков с 4 по 9 уровень, изменения незначительные, но коснулись почти всей техники. Премиум и коллекционные танки не изменились.

Уже известны аркадные режимы обновления 9.2:

Гравитация Реалистичный бой Mad Games Big Boss

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Ti MSI за копейки - смотри Последние 3070 за 50 тр - успей забрать Рухнула цена i9 12900K на треть 3050 дешевле 30 тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 12700KF за копейки в Ситилинке 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

И удобная функция для часто восстанавливающих премиум технику: с обновлением 9.2 можно будет восстановить любой танк прямо в игре, без необходимости переходить в поддержку на официальном сайте. Пока что дату выхода апдейта не раскрыли, но произойдет это в течение текущего месяца.