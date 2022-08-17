Взломали игру за 20 минут, а инструменты для моддинга разработали за пару дней после релиза.

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ПК-версия Marvel's Spider-Man Remastered вышла несколько дней назад. За это время проект от Insomniac Games набрал множество хороших отзывов, был взломан группой FLT за 20 минут после релиза, и даже смог обогнать Steam Deck в глобальном чарте Steam (не путать с еженедельным, там паук взял вторую позицию). Теперь фанаты разработали собственный неофициальный инструмент для моддинга, с помощью которого, вероятно, можно будет создавать масштабные модификации, а не просто замену текстур. Сейчас на сайте NexusMods можно обнаружить десятки модификаций, которые заменяют главного героя и добавляют новую косметику, благодаря модам можно стать даже Черной Кошкой.

Популярный моддер JediJosh920 опубликовал инструмент на NexusMods, им может воспользоваться любой желающий. Благодаря данному инструменту можно распаковать или заменить любую текстуру в игре. Это является основой, для создания более крупных модов, чем просто новая косметика или персонаж. Некоторые моддеры даже без специального инструмента смогли поменять интерфейс.

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Теперь весь процесс стал легче и быстрее, благодаря чему, большее количество пользователей сможет попробовать свои силы в моддинге, и быть может, кто-то из них создаст уникальную модификацию, которая кардинально поменяет геймплей.