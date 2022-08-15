Ой, ну, как всегда, королевская битва с новой коллаборацией.

реклама

Fortnite очень любит сотрудничать с другими студиями, спортивными командами, фильмами и певцами. Коллаборация исправно выходит почти каждый месяц, и похоже, август не стал исключением из правил. Возможно, скоро игроки королевской битвы будут выполнять задания связанные с американским репером Eminem. Может быть, даже сам репер заплатил за право попасть в игру.

В принципе игроки не удивлены, Fortnite уже провела бесчисленное количество коллабораций — DC, Marvel, Disney, Rocket League и многие другие, что какой-то репер уже совершенно не удивляет.

А теперь к сути: пользователи заметили, что на радиостанции ICONs играет только музыка от Eminem, в том числе популярная Venom. На данный момент никто не знает, что все это означает. Фанат королевской битвы HypeX опубликовал список всех песен, проигрываемых на радио, и он оказался довольно большим. Всего 12 популярных произведений.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Ti MSI за копейки - смотри Последние 3070 за 50 тр - успей забрать Рухнула цена i9 12900K на треть 3050 дешевле 30 тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 12700KF за копейки в Ситилинке 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Это больше всего похоже на тизер от разработчиков. Вероятно, нас ожидает что-то типа виртуального концерта от репера, такие события кстати тоже не сюрприз для сообщества. Август для королевской битвы обещает быть очень насыщенным — кроме этого тизера, ожидается коллаборация с Dragon Ball.