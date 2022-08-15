Пусть сами игроки решают, на что донатить.

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Похоже агрессивная монетизация Diablo Immortal и ее критика сообществом дала свои плоды. Разработчики Diablo IV разослали игрокам опрос, который позволяет ознакомиться с возможными бонусами предварительного заказа и специальными предложениями за реальные деньги.

Фанат опубликовал все изображения из опроса на Reddit, чтобы как можно больше пользователей смогли увидеть варианты ответа.

Отмечу: такие опросы не новость для фанатов игр от Blizzard. Недавно такой же опрос был разослан фанатам Overwatch 2. Кстати, по словам самой компании, цены в каждом опросе сгенерированы случайным образом, и для каждого уникальны. Это помогает лучше понять предпочтения сообщества.

По словам разработчиков Diablo IV, этот проект не воспользуется агрессивной монетизацией из мобильного проекта Diablo Immortal. Вместо этого ролевая игра будет продаваться за определенную цену, и предлагать за дополнительную плату приобрести косметические предметы — это куда лучше той системы, которую мы увидели в мобильном проекте. По крайней мере это хотя бы не будет влиять на игровой процесс, и РПГ не станет pay-to-win.

В наборах создатели предлагают добавлять косметику для доспехов, различные украшения, и аналог животных для верховой езды — маунты (кстати, это уже несколько влияет на игровой процесс). Ну и наконец есть специальная валюта для покупки боевого пропуска, в котором содержится еще больше косметики.

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В целом это стандартная система используемая в большинстве играх сейчас, которая никоим образом не касается игрового процесса, и не превращает игру в задонать, чтобы выиграть.