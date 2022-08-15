Менеджер симуляторы всегда ценятся, ибо таких проектов мало.

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Создатели OMSI анонсировали очередной проект про автобусы — менеджер-симулятор, где вы выступаете в роли основателя собственного автобусного депо. City Bus Manager разрабатывается студией PeDePe GbR вместе с издателем Aerosoft GmbH (он принимает непосредственное участие в разработке). Симулятор запланирован на четвертый квартал текущего года.

Уже с самого начала проект впадает в душу возможностью играть на карте родного города. Здесь можно найти практически любой город, кроме отдаленных сел разумеется: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и многие другие по реальным картам. Система похожа на ту, которую используют в серии симуляторов про оператора 911 и 112.

Тайтл имеет приятную графику, систему проектирования собственного депо, множество моделей автобусов и обширное дерево технологий.

Проект использует OpenStreetMap для воссоздания реальных автобусных остановок, улиц и существующих объектов инфраструктуры (магазины, учебные заведения и т.д). Однако есть одно ограничение — поиграть на карте любого китайского города не выйдет, из-за того, что OpenStreet в принципе не работает на их территории.

В проекте имеется реалистичная система пассажиропотока и трафика на улицах. А также есть возможность обслуживания своих автобусов на мойке и СТО вручную.

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Про дерево технологий создатели не рассказали, скорее всего система будет раскрыта ближе к релизу в четвертом квартале 2022 года.