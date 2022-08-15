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Несомненно, LifeAfter является успешной мобильной игрой про выживание в мире наполненном мертвецами. На релизе проект от китайской компании NetEase удивил своей графикой, и новой идеей, которая была отлично реализована на тот момент. Даже игроки на слабых устройствах могли позволить себе запустить проект на средней графике, что уж говорить про владельцев флагманов и ультра настройки, в этом случае только сравнения смотреть.
Сегодня для этой игры вышло крупное дополнение Sea of Zombie — нетрудно догадаться, что игроки будут изучать морские просторы LifeAfter. Масштабное обновление приносит в проект новые квесты, массу вооружения, новые типы врагов, функции, и все это связано с морской тематикой. Вместо обыкновенного убежища, вы займетесь постройкой морского убежища.
В новом дополнении вы будете исследовать пять различных морей на своем корабле, который кстати подвергается модернизации. На новой карте можно обнаружить маленькие острова с пищей, маяки указывающие путь, и различные ресурсы плавающие по бескрайнему океану.
Можно заняться спокойной рыбалкой, обустроить корабль, сражаться с другими игроками или наоборот собраться вместе, и противостоять морским мертвецам.
Важно: разработчики обновили физический движок, который полностью меняет поведение воды. Самое время сравнить старую версию, с новой.