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Сообщество League of Legends очень любит, когда событие Star Guardian возвращается в игру. Большинство косметики, которая была добавлена в этом событии хорошо принята фанатами, однако сообщество разочаровано из-за технических проблем.
Многие пользователи выполняя миссии заметили, что жетоны события банально не начисляются должным образом, и по итогу игрок не может забрать понравившейся скин. Разработчики подтвердили наличие проблемы, и решили ошибку несколько своеобразным способом: все бесплатные миссии отключены, а игроки смогут получить бесплатные награды иным способом. Награды смогут получить все те, кто зарегистрировался до даты удаления бесплатных миссий из клиента.
Магазин жетонов и платные задания решено продлить на пару недель до 24 августа. Не всегда награды можно получить сразу, и потребуется перезайти в игру, однако косметика точно появится у вас в инвентаре. Выходит, что покупатели платного пропуска имеют право собрать несколько больше жетонов, и получить еще пару интересующих наград в свою коллекцию. Полное завершение события планируется к 24 августу. Создатели обещают информировать игроков обо всех изменениях связанных со Star Guardian в соц.сетях.