Хотя тут одни плюсы — платный пропуск продлен до 24 августа, а бесплатные награды будут начислены всем, кто немного участвовал в событии.

реклама

Сообщество League of Legends очень любит, когда событие Star Guardian возвращается в игру. Большинство косметики, которая была добавлена в этом событии хорошо принята фанатами, однако сообщество разочаровано из-за технических проблем.

Многие пользователи выполняя миссии заметили, что жетоны события банально не начисляются должным образом, и по итогу игрок не может забрать понравившейся скин. Разработчики подтвердили наличие проблемы, и решили ошибку несколько своеобразным способом: все бесплатные миссии отключены, а игроки смогут получить бесплатные награды иным способом. Награды смогут получить все те, кто зарегистрировался до даты удаления бесплатных миссий из клиента.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Ti MSI за копейки - смотри Последние 3070 за 50 тр - успей забрать Рухнула цена i9 12900K на треть 3050 дешевле 30 тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 12700KF за копейки в Ситилинке 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Магазин жетонов и платные задания решено продлить на пару недель до 24 августа. Не всегда награды можно получить сразу, и потребуется перезайти в игру, однако косметика точно появится у вас в инвентаре. Выходит, что покупатели платного пропуска имеют право собрать несколько больше жетонов, и получить еще пару интересующих наград в свою коллекцию. Полное завершение события планируется к 24 августу. Создатели обещают информировать игроков обо всех изменениях связанных со Star Guardian в соц.сетях.