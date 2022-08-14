Удивительно, но разработчики не забыли про то, что у них есть игра.

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Predator Hunting Grounds впервые вышла в апреле 2020 года, а по прошествии одного года добралась до Steam. Игра разрабатывается студией IllFonic, это та студия, которая работала над мертвой Friday 13 the game. Уже тогда у сообщества были версии, что игра быстро умрет без контента как пятница. Вообще контента в игре действительно выходит мало, изредка выпускают дополнения с новыми персонажами, однако мертвой ее не назвать. Онлайн на ПК очень маленький — 120 человек ежедневно, поэтому поиграть без функции кроссплея не получится. Матчи за охотника порой ищутся десятками минут, и если не перезапустить поиск, так можно ожидать вплоть до нескольких часов. Но даже в таком состоянии игру продолжают изредка поддерживать дополнениями.

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Студия анонсировала DLC по фильму "Добыча" в честь выхода киноленты. Если вы подумали, что дополнение принесет с собой новых персонажей, карту, гаджеты или что-то более серьезное, нежели банальная косметика — вы ошибаетесь. Новое дополнение добавляет костяную маску, это все. Никаких революционных гаджетов, вооружения и хищника из фильма. Illfonic не рассказала, будет это платным дополнением, или бесплатным, однако смотря на наполненность контентом, скорее как подарок каждому игроку. Маску введут в конце текущего месяца.