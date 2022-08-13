А кто сомневался в этом? Покажите хоть одного фаната этой игры, который так думал.

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Ох, ну кто сомневался в том, что Electronic Arts продолжит использовать лутбоксы в своей игре FIFA 23 — да наверное никто. Если были сомневающиеся игроки, покажите мне их.

Данная новость не станет сюрпризом для фанатов серии, ибо лутбоксы в игре находятся уже долгие годы. Странно, что EA вообще решила упоминать об этом, может из-за того, что Европа против такого типа монетизации и иногда накладывает ограничения на разработчиков.

По словам EA, система паков в FIFA является частью Ultimate Team уже на протяжении десятка лет, и нравится фанатам симулятора. Компания считает, что вложение реальных денег в паки "справедливо" и честно. Определенно честно, когда вложив одинаковую сумму, кто-то получит топовый состав, а другой выходцев из Африки.

Я не буду комментировать заявления про любовь фанатов, но скажу свое мнение по поводу паков: действительно, открывать паки за внутриигровую валюту или в награду за испытание приятно, и вызывает исключительно хорошие эмоции. Однако когда это перерастает в необходимость для победы в матчах, это начинает сильно раздражать, особенно вспоминая про цену проекта.

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Создатели отметили, что тратить реальные деньги совершенно необязательно, и они не поощряют траты средств вместо получения паков за внутриигровую валюту (верим). Паки работают одинаково, что за реальные деньги, что за валюту в игре: то есть не важно, задонатил, или заработал трудом, выпадет все равно выходец из Африки.