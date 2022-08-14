Появилось новое занятие для полков.

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Экспериментальный китайский танк Object 122TM входит в War Thunder специально для участников полков. Средний танк шестого уровня с четырьмя пусковыми установками управляемых ракет доступен всем желающим, почти.

Управляемые ракеты помогут вести бой не только против вражеских танков, но и по воздушной технике противника. Данные ракеты отлично подходят для уничтожения вертолетов противника. Пушка оснащена стабилизатором и ПНВ. У нового танка отличная скорость и удельная мощность, что позволяет быстро менять позицию, или выиграть военные гонки с друзьями.

Однако минусы тоже есть — данная модель плохо переживает выстрелы от ПТУРов, и кумулятивные снаряды. Строение башни может помочь в безвыходной ситуации против врага без опыта игры, а вот профессионалы с лёгкостью могут уничтожить ваш танк.

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Получить экспериментальный танк можно за очки полковой активности. Если вы не состоите в полке, можно использовать золотых орлов. Кстати, с предстоящим апдейтом использовать очки полковой активности станет легче. Выбрав определенную технику, очки будут автоматически в нее вкладываться до разблокировки. Тем самым переживать за очки полка не стоит, они пойдут на благо вашего аккаунта.