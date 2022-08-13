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Только представьте, с момента релиза кооперативного шутера PayDay 2 прошло уже девять лет. Разработчики поблагодарили сообщество за поддержку, и рассказали про то, как собираются отпраздновать это событие.
В этой годовщине вы будете накапливать массивную золотую копилку в виде свиньи. Задача игроков — заполнить копилку до отказа. За победу над врагами, убийством, или попаданием в голову вам будут давать мешки с деньгами, которые можно положить в копилку. С каждым пакетом копилка будет увеличиваться в размерах. Чем выше ваш уровень, тем больше денег необходимо вложить в поросенка, чтобы забить его средствами. Разбить копилку и получить все свои накопления можно после завершения ограбления.
В этом событии было введено 4 личных испытания с наградой в виде опыта аккаунта, а также 3-уровневое испытание сообщества с наградой в виде косметики. Собрав 100 тысяч мешков Piggy Bucks (победа над врагом), вы получите новый комплект перчаток. За 1,5 миллиона вам выдадут костюм. За 3 миллиона мешочков вам выдадут сверкающую бриллиантами маску собранную самим Локком.
Важно: наряд можно получить только во время испытания 9-ой годовщины. Однако создатели все же могут ввести его в будущем.
На время празднования разработчики установили усиление получаемого опыта, благодаря чему новички смогут быстро набрать высокий уровень аккаунта.