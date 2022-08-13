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PayDay 2 празднует девятую годовщину
За последние девять лет проект оброс кучей контента и DLC.
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Только представьте, с момента релиза кооперативного шутера PayDay 2 прошло уже девять лет. Разработчики поблагодарили сообщество за поддержку, и рассказали про то, как собираются отпраздновать это событие. 

В этой годовщине вы будете накапливать массивную золотую копилку в виде свиньи. Задача игроков — заполнить копилку до отказа.  За победу над врагами, убийством, или попаданием в голову вам будут давать мешки с деньгами, которые можно положить в копилку. С каждым пакетом копилка будет увеличиваться в размерах. Чем выше ваш уровень, тем больше денег необходимо вложить в поросенка, чтобы забить его средствами. Разбить копилку и получить все свои накопления можно после завершения ограбления. 

В этом событии было введено 4 личных испытания с наградой в виде опыта аккаунта, а также 3-уровневое испытание сообщества с наградой в виде косметики. Собрав 100 тысяч мешков Piggy Bucks (победа над врагом), вы получите новый комплект перчаток. За 1,5 миллиона вам выдадут костюм. За 3 миллиона мешочков вам выдадут сверкающую бриллиантами маску собранную самим Локком.

Важно: наряд можно получить только во время испытания 9-ой годовщины. Однако создатели все же могут ввести его в будущем.

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На время празднования разработчики установили усиление получаемого опыта, благодаря чему новички смогут быстро набрать высокий уровень аккаунта.

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#payday 2 #годовщина #девятая годовщина payday 2
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