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Файтинг-платформер MultiVersus успел пережить кучу событий с момента запуска. Сначала это были проблемы со входом, а потом перенос первого сезона. Однако сейчас проект стал очень популярным, общее количество игроков достигло отметки в 10 миллионов, а ежедневный онлайн составляет около 50 тысяч пользователей. Оценки проекта держатся на хорошем уровне, обзоры продолжают выходить, а покупки предсезона и пакета основателя только увеличиваются.
И вот создатели анонсировали дату выпуска первого сезона с новой косметикой, боевым пропуском, и персонажем: 15 августа. Сначала 1 сезон должен был стартовать 8 августа, однако из-за некоторых проблем его пришлось перенести всего на одну неделю. Сейчас имеется несколько дней, чтобы забрать приятные награды предсезона за 300 рублей.
Первый сезон принесет с собой нового персонажа Рика и Морти, он войдет в ротацию 23 августа. Создатели планируют ввести некую новую валюту, похоже связанную с боевым пропуском, или же с кланами. За нее игроки смогут приобрести новую косметику.
Режимы и новый контент будет появляться не сразу после релиза первого сезона, на это потребуется время, а контент будет вводиться постепенно. Примерно также, как в Hitman. В BattlePass можно ожидать увеличения количества наград по сравнению с текущим пропуском.