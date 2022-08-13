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Стала известна дата старта первого сезона в MultiVersus
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Файтинг-платформер MultiVersus успел пережить кучу событий с момента запуска. Сначала это были проблемы со входом, а потом перенос первого сезона. Однако сейчас проект стал очень популярным, общее количество игроков достигло отметки в 10 миллионов, а ежедневный онлайн составляет около 50 тысяч пользователей. Оценки проекта держатся на хорошем уровне, обзоры продолжают выходить, а покупки предсезона и пакета основателя только увеличиваются.

И вот создатели анонсировали дату выпуска первого сезона с новой косметикой, боевым пропуском, и персонажем: 15 августа. Сначала 1 сезон должен был стартовать 8 августа, однако из-за некоторых проблем его пришлось перенести всего на одну неделю. Сейчас имеется несколько дней, чтобы забрать приятные награды предсезона за 300 рублей.

Первый сезон принесет с собой нового персонажа Рика и Морти, он войдет в ротацию 23 августа. Создатели планируют ввести некую новую валюту, похоже связанную с боевым пропуском, или же с кланами. За нее игроки смогут приобрести новую косметику.

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Режимы и новый контент будет появляться не сразу после релиза первого сезона, на это потребуется время, а контент будет вводиться постепенно. Примерно также, как в Hitman. В BattlePass можно ожидать увеличения количества наград по сравнению с текущим пропуском.

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Smytjan
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Глупо не повторять это почаще чтоб поддержка укреплялась.
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Ядрило
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Я тебя поддерживаю. Только не понимаю зачем нужен этот флэш-моб. Путин и так знает что все Россияне за него горой, а он за Россиян. Предложенная тобой акция глупая какая то.
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Smytjan
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Я тоже запутался, похоже здесь все считают Путина Хуйлом и никто меня не поддерживает((.
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