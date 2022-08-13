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Прошло пару дней после запуска ролевой игры Tower of Fantasy на мобильных устройствах. Разработчики предупреждали сообщество, что на старте имеют место различного рода ошибки. Однако сегодня студия решила компенсировать время игроков, которые столкнулись с проблемами входа на сервер, и регистрацией аккаунта. Разработчики в курсе про данные ошибки, и активно работают над их исправлением. Проблема со входом и регистрацией нового аккаунта не должна более мешать пользователям.
В течении ближайших 48 часов разработчики собираются исправить большое количество известных проблем во всех частях игры. В то же время, создатели пообещали выплатить компенсацию игрокам, которые столкнулись с проблемами на старте. Если вы не смогли подключиться к серверам, вам выплатят 300 темных кристаллов.
В знак благодарности сообществу, разработчики будут выдавать 10 золотых ядер всем зарегистрировавшимся в период до 17 августа. Все предметы будут автоматически направлены вам на внутриигровую почту в течение 24 часов.
Если вы столкнулись с проблемой, когда покупка не зачислилась на ваш аккаунт, то возмещение можно ожидать до 72 часов.
Tower of Fantasy пока доступна только для пользователей мобильных устройств, на ПК выход запланирован на зимние праздники.