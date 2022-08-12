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Разработка фермерского дополнения для House Flipper продолжается, и разработчики вновь рассказали сообществу про грядущие изменения. Со временем студия раскроет еще больше подробностей. А сейчас создатели начали розыгрыш любого дополнения по вашему желанию, все подробности написаны по ссылке. Розыгрыш окончится 18 августа.
Разработчики прислушались к сообществу, и пришли к выводу, что нынешние здания довольно маленькие. В связи с этим студия разработала совершенно новую механику "Расширений", благодаря ей, пользователи могут построить новую комнату, здание и другие сооружения, какие только пожелают.
Также была разработана механика ремонта крыш. Теперь можно создать домики в стиле Балкан с красной черепицей, всегда желал, но не имел возможности.
Разработчики создали несколько новых вариаций ворот и дверей. Специально для фермеров созданы тачки и скрипящий флюгер. Важная часть любой фермы.
А далее идет милота: создатели приготовили несколько плюшевых игрушек — корова, коза, лошадь и лама. Только взгляните на них:
Вам было мало милоты? Держите еще свинку, курицу и вторую корову:
Теперь дневник разработки будущего дополнения про ферму будет выходить каждые два месяца. Отсчёт начинается с сегодняшнего дня.