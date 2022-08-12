Сезон прошел очень быстро, даже незаметно.

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Вот и подходит к концу очередной сезон в Forza Horizon 5. По этому случаю, создатели гонки решили раскрыть подробности следующего обновления.

Апдейт получил название Rami's Racing History. Как вы уже поняли, основной уклон идет на рассказ про друга суперзвезды Horizon — Рами. С ним пользователь познакомился еще на старте, в самом начале игры. Апдейт принесет с собой новые сезонные гонки, награды, и обновленный магазин Forzathon.

Важно: с новым обновлением разработчики обещают исправить баг с чрезмерной мощностью электромобилей. Если вы не успели испытать миллионы лошадиных сил в Forza, делайте это поскорее.

Также была исправлена ошибка, когда игрок загружался в гараж со случайным автомобилем, а не с тем, на котором закончил свои гонки. Довольно часто это раздражало, ибо приходилось вечно менять авто и тратить драгоценное время, особенно в условиях быстрой торговли на аукционах, или фарме кредитов.

EventLab Blueprint Builder получит несколько новых предметов для постройки: батарея от электромобилей, похоже это коллекционный предмет текущего сезона. А еще рекламные щиты Extreme E.

Будет введена новая история Horizon "сделано в Мексике". В ней вы подробнее узнаете про Рамиро, с которым пользователи знакомы с самого начала прохождения Horizon. История содержит восемь глав, и расскажет про культуру автомобилей Мексики. Чтобы открыть историю, необходимо пройти как минимум одну начальную экспедицию. За завершение истории вас вознаградят автомобилем Meyers Manx Forza 1971 и кучей очков.

Фестивальные гонки нового сезона каждую неделю будут посвящены определенным годам: начиная с 1970-х годов, до современности.

Новый коллекционный предмет — золотой трофей на замену аккумуляторов. Каждую среду в магазине Forzathon можно приобрести классический автомобиль по хорошей скидке.

И конечно новые автомобили:

BMW M4 2021; 1955 Porsche 550 Spyder; 1985 HDT VK Commodore Group A; 1990 Subaru LEGACY RS; 2020 Xpeng P7; 2010 BMW E92 M3 GTS;

В скором времени создатели опубликуют изменения запланированные на осень. На этом все.

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