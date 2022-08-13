Jordan Challenge напомнит фанатам старые игры в серии NBA.

реклама

До выхода симулятора баскетбола NBA 2K23 остаётся совсем немного, релиз запланирован на 9 сентября. Сейчас самое время активно рассказывать про нововведения в очередной части симулятора, что 2K Games собственно и сделала. В этот раз компания рассказала про новый режим Jordan Challenge, который позволит воссоздать звёздные моменты из карьеры Майкла Джордана.

Фанаты NBA 2K11 найдут и вспомнят старые задания, а также опробуют пять полностью новых моментов. Jordan Challenge предлагает пользователям поучаствовать в матчах начиная от национального чемпионата NCAA 1982 года до финала НБА 1998 года. Каждое задание дополнено интервью со звездой баскетбола.

Сами моменты отлично передают атмосферу тех лет благодаря использованию различных фильтров, они меняют звуки, общую картинку и стилистику под трансляции 90-х. Вообще фанаты NBA, которые интересуются чемпионатом с 90-х, и по сей день, смогут найти некоторые различия, по сравнению с современной игрой спортсменов.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай Последние 3070 за 50 тр - успей забрать Рухнула цена i9 12900K на треть -20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке 12700KF за копейки в Ситилинке 3060 Gigabyte дешевле 40 тр 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

NBA 2K23 будет доступна на PlayStation 5/4, Xbox One/Series, Nintendo Switch и ПК. Однако версия для ПК не получит технических улучшений некстген консолей, из-за чего мы будем наблюдать за графикой прямиком из 2K21.