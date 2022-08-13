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До выхода симулятора баскетбола NBA 2K23 остаётся совсем немного, релиз запланирован на 9 сентября. Сейчас самое время активно рассказывать про нововведения в очередной части симулятора, что 2K Games собственно и сделала. В этот раз компания рассказала про новый режим Jordan Challenge, который позволит воссоздать звёздные моменты из карьеры Майкла Джордана.
Фанаты NBA 2K11 найдут и вспомнят старые задания, а также опробуют пять полностью новых моментов. Jordan Challenge предлагает пользователям поучаствовать в матчах начиная от национального чемпионата NCAA 1982 года до финала НБА 1998 года. Каждое задание дополнено интервью со звездой баскетбола.
Сами моменты отлично передают атмосферу тех лет благодаря использованию различных фильтров, они меняют звуки, общую картинку и стилистику под трансляции 90-х. Вообще фанаты NBA, которые интересуются чемпионатом с 90-х, и по сей день, смогут найти некоторые различия, по сравнению с современной игрой спортсменов.
NBA 2K23 будет доступна на PlayStation 5/4, Xbox One/Series, Nintendo Switch и ПК. Однако версия для ПК не получит технических улучшений некстген консолей, из-за чего мы будем наблюдать за графикой прямиком из 2K21.