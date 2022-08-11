К сожалению, но поиграть бесплатно в этот шедевр не удастся.

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Начну со вчерашних событий. Утром, 10 августа некоторые пользователи обнаружили упоминание про подписку Game Pass и функцию xCloud на страничке RPG Elden Ring. Пользователи видели сообщение, что в игру можно поиграть подписавшись на Ultimate версию подписки. Объявление высвечивалось не на всех аккаунтах, и теперь ясно почему. Официальный представитель компании Microsoft дал объяснение происходящему:

"Мы в курсе ошибки, которая неправильно отображала игры, входящие в каталог подписки Game Pass Ultimate." - представитель Microsoft.

Редактор The Verge Том Уоррен также высказался по поводу всей этой ситуации с Game Pass, и облачным сервисом xCloud. Действительно имела место ошибка, которая неправильно отображала проекты входящие в подписку, и услуги облачного сервиса. Уже сейчас вышло исправление для цифрового магазина, которое исправляет проблему.

Это означает лишь одно: сейчас Elden Ring, GTA V, Soul Hackers 2 и другие крупные проекты не войдут в подписку Game Pass и облачный сервис. Однако в будущем, все может быть.

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Очевидно, что сообщество несколько поспешило со своими выводами по этому поводу. Напомню, что это не первый случай, когда в цифровом магазине неправильно отображался каталог Game Pass.