Однако это может являться банальной ошибкой.

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Сегодняшнее утро для покупателей подписки Game Pass стало наверное одним из самых радостных за этот год. Дело в том, что некоторые пользователи заметили на страничке Elden Ring упоминания про Game Pass. В цифровом магазине Microsoft Store игра числится как проект, который входит в каталог Ultimate версии подписки.

Однако данное изменение не видно абсолютно всем пользователям, похоже было отобрано какое-то случайное количество аккаунтов. Шанс получить такое сообщение довольно мал. Отмечу, что на той же странице появилось упоминание по поводу xCloud. Так, если верить данной информации, то в скором времени Elden Ring можно будет поиграть бесплатно подписавшись на Game Pass, и параллельно используя облачный сервис.

Конечно, это может быть просто ошибкой магазина, такое тоже бывало в истории Microsoft Store. Однако это и не первый случай, когда какой-то крупный проект числится в каталоге Game Pass до его официального попадания в библиотеку. По идее, точную информацию мы сможем узнать уже в этом месяце: либо проект попадает в подписку, либо это банальная ошибка.

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Очень интересно, сколько денег Microsoft заплатила разработчикам популярного РПГ?