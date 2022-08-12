реклама
На Reddit "GamingLeaksAndRumours" вышел огромный пост от "фиолетового тостера". Данный пост содержит в себе кучу информации по поводу вырезанной сюжетной кампании Call of Duty: Black Ops 4. Прочитав его, вы сможете понять, почему создатели решили отказаться от создания интересной кампании в четвертой части BO.
Данный пост является результатом длительных исследований и обсуждений с создателями шутера. Вскоре создатель поста собирается опубликовать длинный ролик на тридцать минут, однако множество моментов будет опущено из-за авторских прав. Потому пост на Reddit будет содержать куда больше интересной информации, хоть и понять ее — труднее.
Напомню, что четвертая часть Black Ops вышла на удивление всех без сюжетной кампании, создатели решили заменить сюжетку выпуском королевской битвы Blackout. Студия Treyarch заявила, что никогда не имела планов на разработку сюжета, однако множество инсайдеров сообщали совершенно обратное. Кампания могла представлять собой кооперативный режим на двоих.
У студии было мало времени на решение технических проблем, плюс игра была перенесена из-за выпуска Red Dead Redemption 2. Создатели быстро сделали королевскую битву, а про сюжет решили забыть раз и навсегда.
Автор поста на Reddit собрал более 400 изображений ранней документации и сборок. Разобраться без помощи автора просто невероятно сложно — никакого описания.
Вкратце: режим кампании мог стать революционным для всей серии Call of Duty. Студия хотела превратить одиночную игру, в кооперативную игру-сервис, который связан с многопользовательским режимом. Миссии имели свойство динамически меняться в соответствии с вашими принятыми решениями и неудачами, что влияло на других пользователей.
По сути кампания была онлайн игрой с динамично меняющемся сюжетом, смотря кто выиграл, а кто проиграл в очередной битве. Действительно — это революционная идея, жаль, что разработчики не смогли продвинуться дальше наработок.