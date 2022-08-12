Хотя для кого как, но любители противостоять ИИ будут рады.

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Недавно разработчики гоночной игры F1 22 выпустили патч-ноут апдейта под номером 1.08. В этом обновлении сильно переработали искусственный интеллект. Желающие соревноваться с ботами будут очень рады такому изменению.

Апдейт проводит перебалансировку производительности искусственного интеллекта в режиме карьеры. Данное изменение будет применено ко всем существующим на данный момент сохранениям.

Создатели предупредили пользователей, что сложность с обновлением будет понижена в несколько раз. Из-за этого игрокам советуют посмотреть, и изменить настройки своего сохранения в соответствии с вашими предпочтениями. Иначе, вы, скорее всего, будете получать несколько меньше удовольствия от побед слабого ИИ.

На этом собственно и все. Вроде изменение довольно крупное, но оно всего одно.

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F1 22 это гоночная игра от Codemasters, где вы берете на себя роль пилота болида F1. Проект предлагает сесть за штурвал одного из десятков реальных болидов, и соревноваться с другими игроками. Проект совсем скоро получит поддержку кроссплея, в эти выходные пройдет последнее тестирование, в котором могут участвовать все желающие, даже не имеющие копии игры в цифровом магазине. Прогресс будет сохранен.