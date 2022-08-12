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Недавно разработчики гоночной игры F1 22 выпустили патч-ноут апдейта под номером 1.08. В этом обновлении сильно переработали искусственный интеллект. Желающие соревноваться с ботами будут очень рады такому изменению.
Апдейт проводит перебалансировку производительности искусственного интеллекта в режиме карьеры. Данное изменение будет применено ко всем существующим на данный момент сохранениям.
Создатели предупредили пользователей, что сложность с обновлением будет понижена в несколько раз. Из-за этого игрокам советуют посмотреть, и изменить настройки своего сохранения в соответствии с вашими предпочтениями. Иначе, вы, скорее всего, будете получать несколько меньше удовольствия от побед слабого ИИ.
На этом собственно и все. Вроде изменение довольно крупное, но оно всего одно.
F1 22 это гоночная игра от Codemasters, где вы берете на себя роль пилота болида F1. Проект предлагает сесть за штурвал одного из десятков реальных болидов, и соревноваться с другими игроками. Проект совсем скоро получит поддержку кроссплея, в эти выходные пройдет последнее тестирование, в котором могут участвовать все желающие, даже не имеющие копии игры в цифровом магазине. Прогресс будет сохранен.