реклама
Файтинг-платформер MultiVersus завоевал многие сердца геймеров за эти несколько недель. Естественно в стороне не могли остаться авторы контента на YouTube, они начали активно выпускать ролики про файтинг: обзоры персонажей, гайды, и просто прямые трансляции с общением. Другая часть сообщества начала работать над модификациями для онлайн игры. Несмотря на то, что данные моды меняют лишь внешний вид героев, компания разработчик Warner Bros. категорически против данных действий. Сейчас выпущено десяток модификаций, а авторы контента решили поделиться ими со своими подписчиками, за что получают заслуженный страйк. Конечно, не все авторы попали под новое правило компании, однако со временем все ролики на просторах YouTube с модификациями для файтинга будут заблокированы.
Страйки коснулись не только авторов на YouTube, по крайней мере сейчас известно как минимум об одном страйке на сервисе Twitch за использование модифицированного фона профиля.
Авторы ожидаемо решили обратиться за помощью в поддержку на официальном Discord сервере. Ответ не заставил себя долго ждать:
После проведения расследования, мы обнаружили, что вы вели трансляцию с модифицированным контентом. - ответ поддержки.
Один из авторов смог пообщаться напрямую с создателем, в ходе чего выяснилось, что разработчики не будут долго терпеть, и в конце концов начнут активно блокировать игроков с модами. Очевидно, что Warner Bros. недовольна такими модификациями из-за потери дохода. Зачем платить за косметику, если есть больше, лучше, и бесплатно.