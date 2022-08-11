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Создатели стратегии в реальном времени Company of Heroes 3 поблагодарили сообщество за принятое участие в миссии "Альфа". В ней разработчики показали часть Североафриканской операции, и ее обновленный функционал по сравнению с кампанией прошлой игры. Там же все игроки имели возможность протестировать проект в плане функционала, графики, оптимизации и интерфейса, чем естественно многие воспользовались, а главное — поделились отзывами с разработчиками проекта. Эти несколько недель пошли на пользу всей стратегии в целом, а разработчики извлекли много полезной информации из отзывов игроков.
Многие пользователи обратили внимание на интерфейс в боях. Создатели приложат максимальное количество усилий, чтобы создать приятный, и в то же время понятный интерфейс для новичков. Большая часть работы над UI и UX уже проделана, однако именно отзывы игроков станут решающими в принятых решениях создателей. Студия отметила мини-карту, HUD и общий интерфейс. Это то, на что они обращают внимание больше всего. В полноценной версии интерфейс может поменяться довольно сильно. В следующем месяце студия выпустит обновленную версию миссии, чтобы вы вновь могли оценить качество проделанной работы.
Но на этом Relic не остановилась. В своем объявлении создатели пообещали изменить графическую составляющую стратегии в лучшую сторону. Company of Heroes 3 не станет исключением в серии, и предоставит покупателям проект, в котором проработаны самые мелкие детали.