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Сейчас шутер Ghost Recon Wildlands доступен для всех подписчиков Game Pass. Однако по всей видимости французская компания Ubisoft желает ввести проект в подписку Ubisoft+. Тем самым шутер станет частью PlayStation Plus Extra и Premium. На данный момент японская компания Sony не выпустила список с играми, которые будут доступны для подписчиков PS+ в этом месяце, его должны выпустить совсем скоро.
Довольно маловероятно, что Ubisoft готовит большой патч с техническим улучшением шутера для консолей, как это было со старым Assassin’s Creed Origins. Сейчас создателям неплохо бы сосредоточится на сетевой части игры. Буквально на протяжении недели игроки не могли нормально поиграть в шутер из-за проблем с подключением, а Ubisoft отвечала, что не знает когда сможет привести сервера в нормальное состояние. Сейчас по всей видимости ситуация несколько стабилизировалась, и некоторые игроки могут войти в игру. Проблемы конечно неплохо ударили по онлайну, в Steam сейчас играет около трех тысяч игроков ежедневно. Вполне возможно, что создатели могут подготовить технический сюрприз для фанатов экшена на консолях, и потому так долго работают над другими ошибками.