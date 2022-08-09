Вечером 10 августа будет очень высокая концентрация информации по поводу будущего паучка.

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Создатели ПК-Версии Marvel's Spider-Man Remastered сообщили, что завтра вечером можно будет начать публикацию рецензий на проект. Так, завтра в 18:00 зайдя в интернет, вы наверняка найдете множество обзоров на будущий тайтл. Завтра можно будет окончательно решить — брать предварительный заказ, или все таки подождать еще немного, однако лишиться бонусной награды за предзаказ. Покупатели предзаказа получают доступ к косметике, гаджетам и очкам для навыков. Отмечу, что все бонусы можно будет получить во время игры, однако время необходимое на их получение будет довольно велико. Сам проект без бонусов можно будет приобрести днем 12 августа.

С приходом на ПК, паучок получит несколько существенных улучшений в техническом плане. В первую очередь игрокам откроется возможность индивидуальной настройки графики, перетягивая различные ползунки, а не выбирая заранее подготовленный пресет с упором на графику, либо производительность. Здесь можно будет сделать что-то среднее. Игроки на ПК смогут изучать мир паука в 60 кадров с хорошим разрешением, а также имеют право на включение функции DLSS и DLAA для улучшения производительности. Графику тоже несколько подтянули, тени и освещение заметно улучшились по сравнению с консольной версией. Однако поддержка новейшего DualSense никуда не подевалась.

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Но вот незадача, к сожалению, приобрести проект на территории России не выйдет. Для покупки предзаказа придется прибегнуть к изменению региона, либо покупки подарка на торговой площадке.