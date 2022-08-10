Успех пришел туда, где его совсем не ожидали.

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Приятная мультяшная графика, куча известных персонажей, бесплатный доступ и легкий файтинг — это про новую игру MultiVersus. Warner Bros. действительно сумели сделать отличный проект, который понравился игрокам на ПК. Попробовав проект на один час - я потерял целую ночь, однако получил кучу приятных эмоций, и это без кучи контента и сезонного пропуска. С выпуском обновления первого сезона в игру введут еще персонажей, косметики, и самое главное ранговый режим, что вновь затянет на десятки часов.

С моим мнением согласно большинство опробовавших проект. На данный момент в игру сыграло аж 10 229 314 человек. Да, тайтл за несколько недель, без каких либо проблем сумел набрать более десяти миллионов игроков. Онлайн в Steam держится на уровне 50 тысяч ежедневно, и растет каждый день вверх. Учитывая, что это открытая бета, результат впечатляет с двойной силой.

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Помимо внушительного количества игроков, файтинг может похвастаться массой положительных отзывов от игроков. 89% положительных оценок из 57 тысяч обзоров — отличный результат. Большинство негатива принес с собой запуск проекта, тогда имело место множество ошибок с серверами. Сейчас, конечно, и вспоминать об этом не приходится. Похоже перед нами новый конкурент Smash Bros, который может даже взять вверх в этой битве.