У NetEase все идет хорошо, даже мобильные игры на ПК выпускают.

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Сегодня шутер Lost Light разработанный для мобильных устройств добрался до магазина Steam. Проект является аналогией известному Таркову, однако поиграть в китайскую игру сможет куда больше пользователей. Это становится возможным из-за бесплатного способа распространения. В принципе все в китайском стиле — бесплатная игра с кучей скинов.

Как я сказал выше, изначально проект разрабатывался под мобильные устройства, и конкурентов на этой платформе буквально нет. На ПК Lost Light придется потягаться за лидерство с игрой Escape From Tarkov.

Сейчас игра получает не самые лучшие отзывы от игроков. Пользователи жалуются на плохую оптимизацию, баги и вылеты.

Один из пользователей пишет, что купленная косметика пропадает с вайпом. Таким образом, вложив сюда несколько сотен долларов, вы потенциально можете потерять свои деньги, не получив ничего взамен.

Возможно игра хуже, чем оригинальный Тарков, однако маленькие системные требования, бесплатный доступ, и возможность поиграть в проект как на ПК, так и на мобильных устройствах довольно сильно привлекает новых игроков. Общий онлайн составляет около трех тысяч, половина из них — на ПК. В целом выходит довольно перспективный проект, с хорошим будущим, если создатели не станут уходить в агрессивную монетизацию.

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