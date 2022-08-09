Ну хоть предупредили, а не как создатели Cyberpunk 2077.

реклама

Сегодня создатели ролевой игры Tower of Fantasy сообщили фанатам, что проект может иметь множество ошибок на релизе. На данный момент разработчики находят и устраняют большое количество различных багов, но на релизе малое количество неизбежно останется. Создатели хорошо понимают всю ситуацию, и активно работают над улучшением ролевой игры, однако все успеть просто невозможно, и придется чем-то жертвовать. В этом случае таковыми являются различного рода мелкие ошибки, а может и не совсем мелкие...

Релиз проекта назначен уже на 11 августа. Сейчас проект имеет довольно большое количество предварительных регистраций, и все благодаря выбору популярного стиля — игра почти точь-в-точь повторяет стиль успешной Genshin Impact, однако меняет тематику ближе к киберпанку. Уже по одному описанию и графике хочется испробовать новенькую игру, надеемся у разработчиков все получится.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 12700KF за копейки в Ситилинке -20% на 3060 в Cитилинке В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte 3060 MSI за 44тр в Регарде 3060 Ti задешево в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Создатели отметили, что надеяться на понимание своего сообщества, и вместе смогут сделать проект куда лучше. Хорошо, что студия предупредила фанатов про возможные проблемы, однако поможет ли это игре в случае с кучей ошибок на старте, как это было например в игре от польской CDPR - Cyberpunk 2077. Однозначно честность это хорошо, а мы проверим как это работает в игровой индустрии.