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Ролевая игра Tower of Fantasy может выйти с ошибками
Ну хоть предупредили, а не как создатели Cyberpunk 2077.
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Сегодня создатели ролевой игры Tower of Fantasy сообщили фанатам, что проект может иметь множество ошибок на релизе. На данный момент разработчики находят и устраняют большое количество различных багов, но на релизе малое количество неизбежно останется. Создатели хорошо понимают всю ситуацию, и активно работают над улучшением ролевой игры, однако все успеть просто невозможно, и придется чем-то жертвовать. В этом случае таковыми являются различного рода мелкие ошибки, а может и не совсем мелкие...

Релиз проекта назначен уже на 11 августа. Сейчас проект имеет довольно большое количество предварительных регистраций, и все благодаря выбору популярного стиля — игра почти точь-в-точь повторяет стиль успешной Genshin Impact, однако меняет тематику ближе к киберпанку. Уже по одному описанию и графике хочется испробовать новенькую игру, надеемся у разработчиков все получится.

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Создатели отметили, что надеяться на понимание своего сообщества, и вместе смогут сделать проект куда лучше. Хорошо, что студия предупредила фанатов про возможные проблемы, однако поможет ли это игре в случае с кучей ошибок на старте, как это было например в игре от польской CDPR - Cyberpunk 2077. Однозначно честность это хорошо, а мы проверим как это работает в игровой индустрии.

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#ролевая игра #tower of fantasy
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