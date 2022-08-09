Инсайдер вновь оказался прав на все сто.











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Наконец разработчики легендарного шутера подтвердили дату бета-теста публикацией изображения в твиттере. На фото показаны числа, и платформы, на которых пройдет тест. Ранее абсолютно такую же информацию нам предоставил известный инсайдер по Call of Duty, а сегодня информация официально подтверждается без каких либо изменений.

На данный момент Activision продолжает сотрудничать с японской Sony. Именно потому владельцы консолей PlayStation получают право на ранее тестирование. Общее количество дней для игроков на PlayStation увеличено примерно в два раза. Посмотрим, как быстро это поменяется после покупки Activision корпорацией Microsoft. Вероятно, теперь ранее тестирование будет доступно для ПК и Xbox.

На протяжении около десяти дней можно будет опробовать несколько игровых режимов, новые перки, вооружение и карты. Обладатели премиального издания получат все улучшения уже на бета-тестировании, без необходимости ожидать полноценного релиза.

В дополнение к объявлению даты теста, студия продемонстрировала локацию — Marina Bay: Grand Prix. Эта карта предназначенная для режима 6v6, которая находится в городской застройке на трассе F1. Похоже, что иногда по ней будут проезжать гоночные болиды, прямо во время матча. Тизер многое не рассказывает, однако первое представление вполне можно сделать. Modern Warfare 2 выходит 28 октября на PlayStation 5/4, Xbox Series/One и ПК.

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Напомню, что в середине сентября состоится мероприятие Call of Duty Next, где создатели расскажут подробнее про мультиплеер в основной игре, покажут вторую часть Warzone, и анонсируют мобильную версию королевской битвы.