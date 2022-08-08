Хочешь стрелять? — купи боеприпасы. Не хочешь увидеть мертвую команду? — купи еды.

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Разработчики Skull and Bones принимают попытки максимально рассказать про механики в проекте, чтобы увеличить стартовые продажи. Сегодня создатели поделились информацией в своем дневнике про расходуемые предметы, провизию, боеприпасы и моральный дух команды.

Очень важно всегда иметь при себе заполненный трюм с припасами — еда, чтобы кормить команду. Боеприпасы, чтобы стрелять по противнику. Ремонтные комплекты, чтобы ремонтировать поломанное судно, и конечно пиво с рыбкой, чтобы поддержать моральный дух команды. Учтите, что плаванье может затянуться на долго, и приобрести дополнительную еду или боеприпасы будет невозможно.

Боезапас можно приобрести у торговцев за серебряные монеты, либо сделать самостоятельно в личной кузнице. Учтите, что торговцы имеют свойство менять свою цену, смотря где вы находитесь в данный момент. Однако есть и бесплатный вариант пополнить боезапас — найти его у поверженных противников, или в затопленных суднах. Да что затопленные судна, они даже просто по морю плавают!

Ремонтный комплект аналогично можно найти в море, купить у торговца, либо соорудить собственноручно. Есть различный размер комплекта, от малого, до великого. Последний даст вам право ремонтировать корабль несколько раз. Однако обслужить свое судно можно не только с помощью комплекта. Вы всегда можете заплатить малую сумму за ремонт судна в одном из аванпостов. Там же можно приобрести систему, которая автоматически ремонтирует корабль вне боевых действий. Друзья также могут прийти на помощь, и поделиться одним из комплектов с вами.

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Питание является самой важной составляющей для ваших пиратов. Без еды и в бой идти не хочется. Если вы сочли нужным не кормить команду вне боя, вы получите понижение боевого духа, что влечет за собой неприятные последствия, вплоть до мятежа на судне. Приобрести еду можно у торговцев, или раздобыть на островах.