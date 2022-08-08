А вот вторая игра во вселенной Marvel подъехала.





реклама

Совсем недавно прошла волна слухов по поводу разработки игры во вселенной Marvel от Electronic Arts. Тогда ею стала игра во вселенной Черной Пантеры и Ваканды. Однако журналист Грабб считает, что компания работает над еще одним проектом во вселенной Marvel.

Эта информация так понравилась инсайдерам, что Том Хендерсон тоже присоединился к общению. Так, Хендерсон сообщил, что вероятно данной игрой является сюжетная история про Железного Человека. Правда сам Том, не уверен в достоверности источника, и не призывает радоваться фанатам Тони Старка.

А вот соучредитель XboxEra Ник Бейкер решил подтвердить слова прошлого инсайдера по поводу игры про Железного Человека. Это именно та игра, про которую слышал Ник. Однако утверждать, что компания выпустит этот проект нельзя, он находится на такой ранней стадии разработки, что говорить в принципе нечего. "Смехотворно рано".

Получается, что данный проект на самом деле могут без проблем отменить, после изучения всех нюансов разработки.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 12700KF за копейки в Ситилинке 3060 MSI за 44тр в Регарде Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3070 Ti MSI за копейки в Регарде 3060 Ti задешево в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

А вот вторая игра про Черную Пантеру уже точно выйдет в обозримом будущем. Отмену ждать не стоит, так как уже вложены немалые средства. Разработку возглавил Кевин Стивенс, в бывшем вице-президент Monolith Productions. По всей видимости проект расскажет занимательную историю про Черную Пантеру, а игра предоставит игрокам открытый мир Ваканды, и множество снаряжения героя на выбор.