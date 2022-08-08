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Victoria 3 станет одной из самых проработанных и крупных стратегий, которая позволяет игрокам делать почти все, что они пожелают на игровой карте, дополняя все это пользовательскими модификациями. Игра разрабатывается известной студией Paradox Interactive, ожидания от новой стратегии довольно велики, особенно после иных успешных проектов в этом жанре. Какую стратегию от Шведов не возьми — у всех онлайн держится на отличном уровне.
Как можно играть в викторианской эпохе без известных исторических личностей? До этого нам было известно про разработку генералов и королей, а сегодня создатели сообщили, что в игру добавят известных историков, философов, политических деятелей, и других учёных викторианской эпохи.
Разработчики показали пример в виде Карла Маркса, философа и ярого социалиста. Конечно, не все доступные страны на выбор будут иметь своих героев. Создатели добавят несколько личностей на самые известные страны, а после будут уточнять у игроков, кого они хотят видеть. Очевидно, что каких нибудь известных африканских борцов за свободу увидеть не удастся. Разумеется, если речь не пойдет про модификации, поддержка которых заявлена со старта продаж проекта. С вероятностью в 99% игроки смогут создавать своих персонажей в любую страну, даже формируемую со временем. Также игра сможет самостоятельно создавать ненастоящих личностей на основе реальных людей.