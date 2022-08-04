Скорее всего датой значится сентябрь.

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Буквально сегодня ночью разработчики пообещали сюрприз для сообщества. Спустя 18 часов ожидания студия раскрыла, что за сюрприз она имела в виду: так, второе бета-тестирование мобильной версии реалистичного шутера Rainbow Six Siege пройдет осенью. Скорее всего это произойдет в сентябре, так как создатели начали принимать заявки на предварительную регистрацию.

В этот раз участвовать смогут все регионы, какие пожелают. Пользователи Android могут зарегистрироваться в один клик перейдя по ссылке в магазин Google Play. Для любителей iOS придется регистрироваться через официальный сайт проекта, как это было с первым тестированием. Отличий мало, однако по всей видимости таких заморочек с кодами и приглашениями более не будет, что повышает шанс поучаствовать в этом закрытом тестировании проекта.

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Больше информации по поводу нового контента, механик и остальных нововведений будет раскрыто по мере приближения даты старта теста. Сейчас команда разработчиков возвращается в активную работу, будет делиться информацией с сообществом, и общаться в официальном дискорд сервере проекта. В ближайшие недели можно ждать новых роликов на YouTube канале.