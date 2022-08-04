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Довольно известная личность в кругах геймеров Джейсон Шрайер рассказал подробнее про будущее Modern Warfare 2, после релиза проекта в октябре. Журналист уверен, что компания выпустит крупное дополнение для игры в следующем году. Естественно это означает, что новый Black Ops от Treyarch не выйдет в 2023, а занял свое место в 2024 году. Скорее всего, теперь все игры Call of Duty будут получать по одному дополнению.
По словам Шрайера ожидать Black Ops нужно только к концу 2024 года, видимо в октябре/ноябре. Вместо разработки следующей игры, разработчики бросили все силы на создание крупных расширений с новым контентом, сюжетными заданиями, и онлайн активностями. По всей видимости будущая Modern Warfare 2 станет ещё более революционной, чем перезапуск серии 2019 года. Напоминаю, что над будущей игрой трудится несколько десятков студий: все внутренние Activision, и даже несколько студий от Sony.
Modern Warfare 2 выходит 28 октября на некстген консолях и ПК. В будущем создатели выпустят Warzone 2, скорее всего в текущем году, через несколько месяцев после релиза основной игры. Игра также само, как и Warzone будет максимально плотно соединена с основной игрой.