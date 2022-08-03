Там же дадут несколько десятков тысяч ключей на бета-тестирование.

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Получить мизерный шанс на получение одного из десятка тысяч кодов на допуск к раннему бета-тестированию Modern Warfare 2 можно будет посмотрев чемпионат League Championship. Он пройдет 7 августа. Если вы приедете лицезреть на матчи в живую в Калифорнию, то получите свой код без "рандома", сразу, за просмотр финала.

Тем временем такие же привилегии получают покупатели игры до ее выхода в релиз. Бета-тестирование вначале будет доступно только для консолей, однако через несколько дней появится на ПК. Суммарно тестирование займет около десяти дней. Отмечу, что первыми тестировать проект будут именно пользователи консолей, даже в случае отсутствия покупки предварительного заказа.

Modern Warfare 2 выходит 28 октября на некстген консолях и ПК. Вскоре, после релиза основной игры разработчики запустят продолжение королевской битвы Warzone 2 с новой игровой локацией, вооружением и сбросом прогресса. Новички в серии смогут начать все с чистого листа.

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Ну и последняя интересная новость — вместо ежегодного выпуска игр, компания разработает дополнение, скорее всего к сюжетной линии, и выпустит его в 2023 году. Этакая замена основной игре, и похоже это новая традиция компании.