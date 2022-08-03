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В сети опубликовали несколько скриншотов Modern Warfare 2
Это изображение выложил участник закрытой демонстрации проекта.
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Недавно крупные блогеры смогли принять участие в закрытой демонстрации шутера Call of Duty: Modern Warfare 2, и один из участников решил воспользоваться этим, чтобы показать некоторые скриншоты из грядущего тайтла. Не совсем понятно, что будет за это непосредственно участнику, но главное у нас остались изображения главного меню, и подтверждение, что режим DMZ является всего лишь внутренним режимом основной игры, а не отдельной условно-бесплатной игрой. Участник даже выложил краткий ролик на несколько секунд, однако особо это ничего не дает.

Главное меню по всей видимости уже полностью готово, и кстати, отличий от прошлой игры в серии почти не имеется. Общий стиль остался прежним, а изменения незначительны. Как я сказал выше, на изображении присутствует режим DMZ, который является аналогом Tarkov. Было много слухов, однако все же до полноценного проекта не дошло. 

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Релиз проекта запланирован на 28 октября текущего года на некстген консолях и ПК. Официально игру могут показать на Gamescom. Презентация мультиплеера назначена на сентябрь, прямо перед бета-тестированием. А пока на официальном сайте разработчики предлагают посмотреть турнир, который пройдет 7 августа. За него дают ключ на ранее тестирование.

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#activision #infinity ward #call of duty #modern warfare 2 #закрытая демонстрация
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