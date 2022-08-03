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Недавно крупные блогеры смогли принять участие в закрытой демонстрации шутера Call of Duty: Modern Warfare 2, и один из участников решил воспользоваться этим, чтобы показать некоторые скриншоты из грядущего тайтла. Не совсем понятно, что будет за это непосредственно участнику, но главное у нас остались изображения главного меню, и подтверждение, что режим DMZ является всего лишь внутренним режимом основной игры, а не отдельной условно-бесплатной игрой. Участник даже выложил краткий ролик на несколько секунд, однако особо это ничего не дает.
Главное меню по всей видимости уже полностью готово, и кстати, отличий от прошлой игры в серии почти не имеется. Общий стиль остался прежним, а изменения незначительны. Как я сказал выше, на изображении присутствует режим DMZ, который является аналогом Tarkov. Было много слухов, однако все же до полноценного проекта не дошло.
Релиз проекта запланирован на 28 октября текущего года на некстген консолях и ПК. Официально игру могут показать на Gamescom. Презентация мультиплеера назначена на сентябрь, прямо перед бета-тестированием. А пока на официальном сайте разработчики предлагают посмотреть турнир, который пройдет 7 августа. За него дают ключ на ранее тестирование.