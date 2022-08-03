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Slavic Magic не может долго без публикаций скриншотов градостроя Manor Lords. Проект очень медленно идет к полноценному релизу, этому определенно мешает отсутствие нормальной команды хотя бы из десятка человек. Напомню, что над проектом трудится один поляк, не считая конечно тестеров принявших участие в тестировании с июля текущего года. Сегодня разработчик сообщил, что вернулся с отпуска и готов вновь с полными силами работать над игрой. К этому посту он добавил несколько скриншотов, и кратко описал их.

Со слов Slavic Magic, он ввел в игру систему для контроля над строителями города. Вы можете регулировать область, где жители могут что-то построить, выращивать, обрабатывать и так далее. Также он привел маленький, но очень хороший пример: установив зону для дровосеков, они не смогут вырубить весь лес под чистую, а вырубят только определенную зону, указанную вами.

А вот вторая новость касается все того же леса, но уже ближе к флоре. Лес, растения и трава имеют свойство восстанавливаться по мере течения времени. Таким образом остаться без древесины у вас точно не выйдет, если конечно у вас останется житель, готовый взять в руки топор.

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Manor Lords пока не имеет точную дату релиза, но точно известно, проект выходит эксклюзивно для пользователей ПК в Steam.