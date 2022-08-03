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Совсем недавно сообщество получило информацию по поводу обновления 1.2, в котором разработчики поменяли внешность специалистам и обновили карту Калейдоскоп. Так вот, сегодня этот апдейт добрался до магазинов. Это первое обновление шутера, которое как либо изменяет стандартную карту.
Карта "Калейдоскоп" была полностью переработана с целью улучшить игровой процесс на ней. Данная цель достигается за счет введения на локацию новых укрытий и позиций, возвышений и общему визуальному обновлению, освещению.
Второе чуть ли не самое главное изменение апдейта это обновленная внешность специалистов. В принципе, никаких особых изменений в их внешности заметить не удастся, только если не разглядывать их под лупой несколько десятков минут.
Апдейт добавляет в тайтл страницу профиля игрока и публичную статистику. Статистика считалась с момента запуска игры, еще в прошлом году. Следующее крупное обновление с новым специалистом и игровой локацией должно быть выпущено со вторым сезоном, а подробности и его дату выхода раскроют ближе к концу текущего месяца. Однако надеяться на серьезные нововведения не приходится, по словам генерального директора студии, на Battlefield у них осталось не так много ресурсов, как хотелось.