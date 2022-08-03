Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Шутер Battlefield 2042 получил обновленную карту Калейдоскоп
А ресурсов у студии все меньше, и меньше.
анонсы и реклама
В полтора раза подешевела 3060 Gigabyte
3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле 70 тр
3050 MSI Gaming за 30тр - успей
3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte дешевле 60 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

реклама

Совсем недавно сообщество получило информацию по поводу обновления 1.2, в котором разработчики поменяли внешность специалистам и обновили карту Калейдоскоп. Так вот, сегодня этот апдейт добрался до магазинов. Это первое обновление шутера, которое как либо изменяет стандартную карту. 

Карта "Калейдоскоп" была полностью переработана с целью улучшить игровой процесс на ней. Данная цель достигается за счет введения на локацию новых укрытий и позиций, возвышений и общему визуальному обновлению, освещению. 

Второе чуть ли не самое главное изменение апдейта это обновленная внешность специалистов. В принципе, никаких особых изменений в их внешности заметить не удастся, только если не разглядывать их под лупой несколько десятков минут.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
12700KF за копейки в Ситилинке
Вдвое подешевела 6700XT MSI
3060 MSI за 44тр в Регарде
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 Ti задешево в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Апдейт добавляет в тайтл страницу профиля игрока и публичную статистику. Статистика считалась с момента запуска игры, еще в прошлом году. Следующее крупное обновление с новым специалистом и игровой локацией должно быть выпущено со вторым сезоном, а подробности и его дату выхода раскроют ближе к концу текущего месяца. Однако надеяться на серьезные нововведения не приходится, по словам генерального директора студии, на Battlefield у них осталось не так много ресурсов, как хотелось.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#electronic arts #battlefield 2042
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В геймплейном ролике FIFA 23 обнаружили старые баги
Electronic Arts показала геймплей FIFA 23
Разработчики FIFA 23 опубликовали ролик, посвященный режиму карьеры
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперты советуют геймерам не покупать видеокарты в 2022г – GeForce RTX 3080 будет стоить 30 000р
33
AMD Ryzen 7000 поступят в продажу 15 сентября по цене от 299 долларов за Ryzen 5 7600
33
В сети Эфира грядёт раскол – часть майнеров планирует бойкотировать PoS, добывая Эфир на видеокартах
7
Как купить плохую видеокарту – изучаем самый неправильный способ выбора для неопытных новичков
13
Геймер потратил в Diablo Immortal на персонажа $100 тысяч и стал слишком силён, чтобы сражаться с другими игроками
1
США решились запретить поставки в Китай оборудования, пригодного для изготовления 14-нм чипов
7
Нейросеть "DALL-E-2" показала «последние селфи на Земле»
4
Core i7-13700K и Core i5-13600K продемонстрировали разочаровывающий результат в игровых тестах
11
GeForce RTX 3050 подключили через USB-PCIe адаптер — потеря производительности достигает 80%
4
5 самых перспективных видеокарт по мнению автора Overclockers – ни один GPU NVIDIA не пострадал
8
Моддер превратил туалет в полнофункциональную игровую комнату
18
Геймерские процессоры дешевеют в российских магазинах – Core i5-12600KF скинул 33%
11
Учёные: Употребление красного мяса изменяет микробиом кишечника и повышает риск заболеваний сердца
5
Рассказываем, в чём разница между серым и параллельным импортом на примере iPhone 13 Pro Max в РФ
6
Пиратский онлайн-кинотеатр Zetflix просит добавить его приложение в магазины RuStore и NashStore
12
Доходы майнеров Биткоина и Эфира рухнули – почему рост курса криптовалют ни на что не повлияет
6
Неофициальная сборка драйверов включает шумоподавление AMD Noise Suppression на старых видеокартах
2
Steam выпустила новую статистику используемых CPU, GPU и OC за июль
3
Сможет ли GeForce RTX 4070 Ti обойти GeForce RTX 4090 – сравниваем характеристики обеих видеокарт
13
Топовая материнская плата MSI MEG X670E GODLIKE для процессоров Ryzen 7000 обещает стать эталонной
4

Популярные статьи

Как я прошёл Stray – необычная игра о приключениях рыжего кота в мире равнодушных роботов
56
Цены все еще высоки: анализ рынка видеокарт ценой до 35000 рублей в августе 2022 года
12
Собираем ПК "Мечта Школьника"
65
Записки Космического Сантехника. HP G7000
14
"Зомби" на службе науки: некроботы-пауки
4
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
1

Сейчас обсуждают

Obscury
12:09
Это не отменяет того, что Земля вращается вокруг Солнца.
ВЦИОМ: 35% россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот
oleg67oleg
12:08
Да пох ваще , пейте сами эту навозную жижку
Шутер Battlefield 2042 получил обновленную карту Калейдоскоп
2rasmus
12:04
Под амд нигде не накручено, амд это не надо, чемоданы несут только от интела, иначе процессоры не продать.
Инженерник Intel Core i7-13700K набрал более 1000 баллов в CPU-Z при разгоне до 6,18 ГГц
Tant-Ogly
11:59
я раньше был бабником. но после инвалидности на меня девочки не смотрят. и я всё ещё в дуще бабник. правда теперь виртуальный. моя любовь к татаркам никогда не пройдет
Собираем ПК "Мечта Школьника"
Terminator Cheburator
11:57
Отдал сыну редми 5+. Все устраивает. Себе взял айфон
70 смартфонов Xiaomi получат Android 13 на MIUI 13 и MIUI 14 – бета-тест новой ОС стартовал
mistergrim
11:56
Киев за три дня, ага. Сколько уже трупов там оставили? Впрочем, бабы ещё нарожают.
James Webb сделал первые снимки линзовидной галактики Колесо Телеги
Terminator Cheburator
11:56
Этого не будет никогда Судя по растущему числу багов исходного андроида с добавкой багов от костыля миуи
70 смартфонов Xiaomi получат Android 13 на MIUI 13 и MIUI 14 – бета-тест новой ОС стартовал
Евгений Хрипков
11:54
пользуйся значит тем, где накручено для амудэ)
Инженерник Intel Core i7-13700K набрал более 1000 баллов в CPU-Z при разгоне до 6,18 ГГц
V.L.A.D.L.E.N
11:47
"Кликбейтный мусорщик"! Прекрасное определение!
Собираем ПК "Мечта Школьника"
Каа
11:43
Да 100%, пороверено 20 летним опытом...
Собираем ПК "Мечта Школьника"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем