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Police Simulator покидает ранний доступ
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За 13 месяцев команда разработчиков полицейского симулятора продвинулась далеко вперед, добавила кучу функций, несколько локаций и транспортных средств. В последнее время все больше и больше прислушиваясь к сообществу создавались приятные для фанатов функции, и вот настал момент, когда симулятор готов покинуть этап раннего доступа, и перейти в полноценный релиз.

По словам создателей, сначала они желали оставаться в раннем доступе Steam не больше года, но они несколько опоздали с этим. Однако все это время игра обретала новые функции в виде кооператива, свободный патруль, модификации. Плюс к этому, полноценный релиз будет сопровождать выпуск проекта на консолях PlayStation 4/5, Xbox Series/One. Разработчики отметили, что за этот год они получили кучу запросов с пожеланиями побыстрее увидеть игру на консолях.

Выход из раннего доступа особо ничего не меняет, обновления продолжают активно разрабатываться студией, и в скором времени создатели опубликуют изменения седьмого апдейта. Они отметили, что выход из раннего доступа откроет возможность покупки нового издания Early Access Definitive Hyper Premium Extended Edition. Подробности издания раскроют через несколько месяцев.

На данный момент создатели не знают точную дату выхода из раннего доступа. О ней могут сообщить на Gamescom. 

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Однако некоторые изменения все таки будут. Цена станет несколько выше, проект будет требовать 29,99 долларов, тогда, как сейчас, всего 24,99. Отмечу, что те, кто купил тайтл ранее, не будет ничего доплачивать, и ничего не потеряет. А вот получить бонус — это святое. Все покупатели раннего доступа получат автомобиль Urban Terrain Vehicle, однако после, его можно будет купить за 3 доллара. А теперь создатели уходят работать над новыми дополнениями, чтобы заработать на проекте.

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#ранний доступ #police simulator: patrol officers #police simulator
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