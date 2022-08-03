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Сегодня издатель Nacon, объявил, что 25 августа успешный симулятор поезда Train Life выходит в полноценный релиз на ПК. Через месяц, 22 сентября проект доберется до консолей PlayStation 4/5, Xbox One/Series. Тем временем создатели работают над новым расширением для симулятора, а также создают новую игру, чтобы расширить свой бизнес в игровой индустрии. Возможно имеется в виду про Taxi Life, симулятор таксиста в Барселоне, недавно Nacon заключила сотрудничество с разработчиками проекта, после успешных результатов Train Life.
Создатели работают над расширением Orient Express, оно будет предоставлено бесплатно всем владельцам игры, во время раннего доступа. Тем самым разработчики хотят отблагодарить сообщество, за доверие и помощь во время доработки тайтла.
Train Life это симулятор железной дороги, где вы берете на себя роль не только машиниста поезда, но и директора транспортной компании. Тем самым у вас открывается дивный мир логистики, и управления движением крупных составов по всей стране. Заключайте контракты и развивайте свою сеть с каждым выполненным заданием. На релизе появится система GPS. Проект продается за 499 рублей или 19,99 долларов в американском регионе.