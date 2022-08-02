Разработчики уверены, что смогут доработать шутер в этом году.

реклама Разработчики подтвердили, что королевская битва Warzone 2 запускается в этом году, вскоре после релиза Modern Warfare 2 — CharlieIntel.

По итогам мы получим совершенно новую королевскую битву с новой игровой локацией, вооружением, графикой и сбросом прогресса в этом году. Точную дату, к сожалению, создатели пока раскрыть не могут, что совершенно верно, нужно быть полностью уверенным в работе проекта, прежде чем делать анонсы. В первую очередь американская компания Activision основательно займётся грядущей Modern Warfare 2, и только после этого сможет найти ресурсы для продвижения королевской битвы.

Ожидается, что тайтл выйдет ближе к зимним праздникам, через несколько месяцев после релиза основной игры. Если будут обнаружены некоторые проблемы, то выход Warzone 2 могут перенести на следующий год, а все ресурсы перебросить на работу над основной игрой и ее обновлениями. Однако шанс такого исхода событий довольно мал, и сейчас про него даже думать не нужно.

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А пока напомню, что показ мультиплеера Modern Warfare 2 запланирован на сентябрь текущего года, прямо перед бета-тестированием. Тестирование начнется с консолей 15 сентября, а через несколько дней доберется до ПК. В общей сложности, тестирование займет 11 дней. Завершится оно 26 сентября. Сам проект выходит 28 октября на ПК, PlayStation 5/4 и Xbox Series/One.