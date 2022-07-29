Прокачивать персонажей можно без зазрения совести.

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Создатели MultiVersus пояснили, чего стоит ожидать игрокам, не оплатившим специальное издание. Так, им будет доступен режим в котором каждые две недели будут менять набор персонажей, они доступны для использования в матчах бесплатно. Однако при желании можно потратить золото на разблокировку любого желаемого героя, и после использовать его без ограничений.

Важно отметить, что полученный опыт на герое не будет сбрасываться после двух недель использования. Ваш прогресс останется, после попадания персонажа в подборку, либо покупки его за золото. Вы в любом случае, продолжите прокачивать персонажа с того места, с которого завершили.

По словам разработчиков проекта, начинать прокачку героев можно с началом открытого тестирования тайтла. Весь достигнутый прогресс с тестирования перенесут в полноценный релиз, для абсолютно всех персонажей, и аккаунта.

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Также создатели отметили, что любого героя можно будет без проблем купить за золото, вне зависимости от того, какая подборка действует на эти две недели. Никакого рандома, лутбоксов и случайного магазина, только честная и прозрачная покупка желаемого героя. Все разработчики бы подходили к монетизации так, и бед бы не было, наверное.