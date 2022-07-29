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Создатели Chernobylite празднуют годовщину выпуском плюшевой игрушки
Милый черный сталкер продается по цене в 27,99$.
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Проект Chernobylite начал активно разрабатываться еще в 2019 году, уже тогда был доступен ранний доступ в Steam. За это время создатели выпустили множество обновлений, и благодаря отзывам сообщества смогли выпустить проект в полноценный релиз ровно год назад — 28 июля. В честь годовщины разработчики приготовили сюрприз всем игрокам, любителям полазить на зоне.

За несколько лет проект получил массу положительных отзывов, по информации SteamDB этим числом является 81%. За этот год создатели сумели серьезно разнообразить тайтл новым контентом:

  • Полноценная игровая локация, арбалет, игровой режим, три особых монстра. 18 разнообразных скинов на оружие, 56 скинов на вашу базу, 48 сайд квестов и 30 внутриигровых активностей. Для маленькой команды, довольно солидно.

Главным сюрпризом для фанатов стало новое дополнение, доступное абсолютно всем бесплатно. Расширение расскажет про Сашко, спутника Игоря. Эта история откроет истинную причину, почему герой решил приехать в зону отчуждения.

Также создатели запустили в продажу милого плюшевого сталкера, только посмотрите на него, не вызывает ли он у вас умиление?:

Игрушка создана полностью вручную, и основана на персонаже из игры. Она окажется у вас на столе, если вы заплатите 27,99$.

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Ну и заканчивается празднование скидкой в 30%. Она распространяется на стандартную игру и все дополнения, действует с 1 по 7 августа.

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