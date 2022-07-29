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Для Car Mechanic Simulator 21 выпустили дополнение Mazda Remastered
А зачем делать все с нуля, если можно просто адаптировать старое.
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Сегодня фанаты симулятора механика смогут вновь вернуться в игру и ощутить новые эмоции благодаря ремастеру дополнения Mazda для Car Mechanic 21. Хотя впервые данное расширение было выпущено для игры Car Mechanic 18, и по факту не приносит ничего нового кроме адаптации под новый проект, все равно приятно. Данная модификация позволит использовать новый интерьер, детали и двигатель в модификациях мастерской Steam, вероятно через несколько недель местные мастера выкатят первые модификации с требуемым дополнением Mazda.

  • В дополнении присутствует два автомобиля японского автопроизводителя: 1977 Mazda RX-3 и 1992 Mazda RX-7.
  • Двигатель 1.2 Rotary 12A и 1.3 Rotary 13B-REW Twin-Turbo

Расширение обойдется вам в 91 рубль по скидке в 10%. В принципе такую стоимость запрашивают у всех дополнений, кстати о них: все расширения и основная игра также продаются по скидке в 10% до 2 августа. Стандартное издание стоит 348 рублей.

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Создатели уже как несколько месяцев практикуют выпуск "Ремастер" дополнений из прошлой части симулятора, это быстрее и легче, нежели создание новой модели, а также не требуется разрешение от автопроизводителя. Создателями запланировано перенести все дополнения, коих осталось еще более десятка. В будущем, скорее всего разработчики займутся созданием абсолютно новых моделей.

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#car mechanic simulator 21 #mazda
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