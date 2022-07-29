Проект получил много негатива от игроков.

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Издатель Movie Games S.A. сегодня ночью запустил продажу стратегии Fire Commander в Steam за 306 рублей по 15% скидке. Это стратегия в реальном времени про отряд пожарных с приятной графикой, однако без российской локализации. Уже появились первые отзывы от игроков, они оказались смешанными - 55% положительных. Игроки жалуются на недостаточный реализм в симуляторе, и довольно простую механику игры. Есть жалобы на отсутствие множества необходимых в работе пожарного действий: например разбить окно в горящем офисе, или воспользоваться сторонними инструментами. Распространение огня вдруг решило, что может не действовать по законам физики нашей планеты и не обращать внимание на различные препятствия вокруг, а вы в свою очередь не можете ничего с этим поделать.

По итогу проект получился бы очень неплохим, если создатели добавили больше реализма в проект, больше возможностей, и меньше нарушений физики. Другим игра понравилась своей простотой, тайтл как раз для отдыха на несколько вечерних дней.

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С самого начала проект и не рекламировали как симуляторы от PlayWay, это больше аркадная стратегия, с упором на тактику, нежели на реализм. Кстати, описание на страничке в Steam полностью на русском, можете ознакомиться.