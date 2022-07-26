Посмотрим, насколько велики изменения.

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Наконец фанаты футбольного симулятора FIFA дождались официальной даты показа геймплея двадцать третьей части. Electronic Arts планирует премьеру завтра, 27 июля в 18:58. Со слов издателя, разработчики очень ждут возможности показать новую часть футбольного симулятора сообществу.

FIFA 23 обещает множество нововведений, но верить издателю EA тоже немного сложно. По словам инсайдеров, в новой части используется улучшенная технология Hypermotion, она позволяет создать более реалистичные анимации игроков на поле. Также создатели обещают улучшить поведение растительности на стадионе, ее движение будет зависеть от действий игроков на поле. Видимо трава начнет изгибаться, когда мяч прокатится по ней.

Вес, который увеличился почти в два раза говорит сам за себя. FIFA 23 требует 100 гигабайт свободного пространства, тогда как прошлая часть всего 50. Не думаю, что женский чемпионат мог так сильно нагрузить проект. Отмечу, что игра будет поддерживать кросс-плей с момента выпуска в полноценный релиз. FIFA 22 получила такую функцию спустя полгода, весной текущего года.

В общем и целом FIFA 23 обещает стать неким маленьким прорывом в серии футбольного симулятора от EA, надеемся. По словам инсайдеров, это самое масштабное обновление тайтла, которое только видели фанаты франшизы. Так сказать последний удар, перед ребрендингом проекта.

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Напоминаю, что после выпуска FIFA 23, проект станет называться EA Sports FC, а спортивная организация FIFA найдет новых разработчиков для создания двадцать четвертой части. Таковыми могут стать 2K.